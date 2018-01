Casa per minori stranieri a Ogliara, spuntano gli striscioni di Forza Nuova

Riflettori puntati sull'annuncio di una nuova casa famiglia per minori stranieri non accompagnati a Ogliara. Dopo l'incontro tra una delegazione di residenti e il sindaco che si è tenuto ieri mattina, nella notte, alcuni militanti di Forza Nuova hanno affisso degli striscioni in via Galdi per esprimere la loro contrarietà alla realizzazione della casa di accoglienza.

Il sindaco Napoli, ad ogni modo, recepite le problematiche esposte dai cittadini durante la riunione, ha già assicurato di studiare ogni soluzione per il caso.





