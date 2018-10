Inquinamento a Fosso Imperatore, l'appello della Uil alle imprese

"Sulla vicenda di Fosso Imperatore gli imprenditori del settore agroalimentare non possono più fare scena muta. Lavoro e ambiente devono essere tutelati allo stesso modo. Questa è la politica sindacale che portiamo avanti da anni". Ciro Marino, segretario generale della Uila Uil Salerno, chiede ai titolari delle aziende del comparto di fare squadra contro i veleni sversati nel corso d'acqua che divide le comunità di Nocera Inferiore e San Valentino Torio. "Bisogna finirla con i proclami, i protocolli d'intesa e i buoni propositi - aggiunge Marino - la realtà parla di un ambiente martoriato, che va ancora di più a peggiorare la situazione di un Sarno che resta il fiume più inquinato d'Italia. Come sindacato abbiamo il dovere di tutelare i posti di lavoro, senza però dimenticare che l'ambiente che ci circonda merita lo stesso trattamento".

La protesta

I cittadini, attraverso le istituzioni, stanno facendo sentire in questi mesi la propria voce di protesta. "Non possono più essere ignorati dagli imprenditori - commenta la Uila Uil Salerno attraverso il proprio segretario generale - Un prodotto è eccellente se viene realizzato in un contesto sano, che parte dalla salvaguardia dei livelli occupazionali al rispetto dei contratti e dalle norme in materia ambientale. Non scopriamo certo oggi gli scarichi abusivi dislocati lungo il Fosso Imperatore, un corso d'acqua che si colora a seconda del periodo dell'anno. Bianco, rosso e addirittura verde: un arcobaleno che ha portato solo dolore alla gente di questa terra. Ecco perché alle associazioni datoriali propongo ancora un sistema di premialità, che dia meriti a chi realizza un prodotto di eccellenza rispettando tutta la filiera che va dal lavoro all'ambiente. Di fronte a questo scempio non si può più rimanere in silenzio".