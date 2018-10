Pubblica la foto di 2 giocatori con le flebo: Givova Scafati nel mirino per il post del coach

"Il segreto dei nostri giocatori, ricaricano energie per lavorare meglio. Per un allenatore, soddisfazione totale. The secret of our players, reload energy to work better. For a coach, total satisfaction". Questo il pubblicato, a fine settembre, da Marco Calvani, finalista scudetto nel 2013 alla guida di Roma che oggi guida la Givova Scafati, impegnata nella A2 Girone Ovest. La squadra è destinataria delle richieste della Procura Nazionale Antidoping: chiesti sei mesi di squalifica per il tecnico, un anno per i giocatori Giorgio Sgobba e Gabriele Romeo, quattro anni per il medico Andrea Inserra.

Il post

Tutto è legato al post su Facebook di Calvani, divulgato durante il precampionato in cui Sgobba e Romeo erano ritratti durante una flebo, per la reidratazione, in quanto i giocatori avevavo avuto un virus intestinale. La Procura Antidoping è intervenuta sul caso: la Givova Scafati, dunque, si esprimerà sul caso in una conferenza stampa lunedì pomeriggio, dopo il match contro l’Eurobasket Roma, per chiarire la vicenda che ha suscitato anche l'interesse dei media nazionali.