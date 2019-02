Amore nell'aria: i cuori "scovati" in natura da Fabio Fusco, le foto

Tra le nuvole, sui frutti, sulle pietre, sulla neve: l'amore è decisamente nell'aria nel salernitano. Nel giorno di San Valentino, festa degli innamorati, il tenace fotografo Fabio Fusco, ha condiviso sui social i suoi scatti che mostrano come "il cuore", in fondo, sia in ogni angolo della natura. Tanta curiosità per le sorprendenti foto, rigorosamente scattate nei suggestivi paesaggi della Costiera Amalfitana.