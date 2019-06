Foto dei giocatori con flebo: il tribunale Antidoping assolve lo staff medico della Givova Scafati

E' stato assolto dal tribunale nazionale Antidoping, lo staff medico, allenatore e giocatori della Givova Scafati, squadra di basket campana che milita in A2, perchè "il fatto non sussiste". La sentenza è relativa all'indagine avviata dopo la pubblicazione di una foto sul profilo Facebook dell'ex allenatore, Marco Calvani, nella quale due giocatori, sorridenti, hanno l'ago di una flebo in vena e due sacche sopra la testa.

Il caso

La decisione del Tna è contenuta in quattro distinti dispositivi letti al termine dell'udienza di giovedì scorso e arriva otto mesi dopo l'esplosione del caso. I giudici, che hanno trenta giorni per depositare le motivazioni, hanno accolto la tesi difensiva che tendeva a dimostrare come quelle flebo fossero state somministrate per bloccare una gastroenterite acuta. In quei flaconi, per gli avvocati, c'erano 50 ml di Plasil, una pratica non contraria alle normative antidoping che, invece, vietano somministrazioni superiori a 100 ml. Il collegio difensivo del club e dei tesserati, composto da Paolo Troisi, Virgilio D'Antonio, Florenzo Storelli, Giovanni Allegro e Vittorio D'Alessandro, è riuscito a dimostrare, proprio grazie all'immagine 'incriminata', che i flaconi erano quasi del tutto vuoti per confermare che fossero 50 ml. I due tesserati, gia' qualche giorno prima che fossero sottoposti alla flebo, erano affetti da una forma influenzale acuta, tanto da non scendere in campo per la partita nel weekend precedente.

