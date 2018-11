Rosso, arancio e fuoco si specchiano sul mare: l'emozionante tramonto nello scatto di Fusco

Spettacolare, fiabesco: il tramonto a Positano e, più in generale, in Costiera continua a regalare emozioni e a spezzare il fiato a chi ama ammirare la natura e non solo.

Tra sfumature d'oro, rosso e arancio, il fotografo Fabio Fusco è riuscito a cogliere il sole calante che fa da sfondo ai due Faraglioni: il suo scatto racchiude la magia e le suggestioni che rendono unico il nostro territorio. Curiosità.

Foto di Fabio Fusco



Gallery