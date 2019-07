"Mi hanno chiesto soldi per la foto panoramica": denuncia di un turista

"Mi hanno chiesto due euro per la realizzazione di una foto panoramica". La denuncia arriva da Agropoli: un turista aveva raggiunto il castello angioino-aragonese. Lo scrive infocilento.it

La testimonianza

“Avevo varcato il cancello – spiega il turista – mi ero fermato per fare uno scatto del paesaggio, ma sono stato invitato a pagare due euro o ad uscire. Prima dell'ingresso avevo notato una macchinetta per l'emissione dei tagliandi d'ingresso. Non volevo visitare il castello ma soltanto scattare euna foto dal ponte per pochi secondi".