Cinquant'anni fa lo sbarco sulla Luna: ecco le foto di Massimo Gugliucciello

“Un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l’umanità”. Il piccolo passo era quello dell’astronauta Neil Armstrong: dalla navicella spaziale Apollo 11, per toccare il suolo lunare. Era il 20 luglio 1969 quando, per la prima volta, l’uomo arrivò sulla Luna. Cinquant’anni fa, con un anniversario “tondo”, quest’anno tutto da festeggiare con una serie di eventi che si sono tenuti in tutta Italia. In provincia di Salerno è stato il fotografo Massimo Gugliucciello a ricordare quell’evento unico e straordinario pubblicando un vero e proprio album di fotografie del satellite scattate dalla Piana del Sele.