Caos sul lungomare di Salerno, ma è un fotomontaggio: il caso

Se è vero che diversi cittadini (fortunatamente in minima parte ndr) non stiano apprezzando ed anzi, in alcuni casi addirittura stiano contestando, i report sulle persone a spasso a Salerno in questi giorni di emergenza, è altrettanto vero come, nel caso specifico che stiamo proponendo in questo articolo, storcere il naso, risulti effettivamente sensato. Sì, perchè a differenza dei video e delle foto degli ultimi giorni, firmate dalla nostra redazione, come da altri colleghi, (reali eppure criticati da qualcuno che non ama le osservazioni costruttive per la salute dei salernitani ndr), lo scatto che sta circolando sui social questa sera sembra essere davvero una fake news.

Il fotomontaggio

La foto in questione (vedi in alto ndr) propone un lungomare gremito di cittadini muniti di mascherina, ma senza la minima distanza di sicurezza anti-covid-19. A rendere la foto poco credibile, il suo sfondo: si tratta, a quanto pare, di un fotomontaggio. L'invito ai lettori, dunque, è di prestare attenzione alle fake news come alle notizie e alle foto autentiche (vedi in basso ndr) che, anche se possono mostrare aspetti di una parte della comunità non gradevoli (come il mancato rispetto dell'ordinanza regionale in tema di uscite ndr), rappresentano pur sempre uno spaccato di società da cui sarebbe interessante partire per un'analisi e per i dovuti eventuali provvedimenti, per la tutela della salute pubblica. Che dovrebbe restare, per ciascuno, la priorità.

Martedì sera a Salerno - Fotoreporter Guglielmo Gambardella