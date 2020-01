Frana sulla SS163 "Amalfitana": il tratto di Cetara riapre solo per i bus

Il sindaco di Cetara Roberto Della Monica ha firmato un’ordinanza che autorizza, a partire dalla giornata di domani (sabato 4 gennaio), il transito dei soli automezzi per il trasporto pubblico locale sulla Statale 163 Amalfitana, chiusa a seguito della frana verificatasi lo scorso 21 dicembre.

Il provvedimento

La decisione è stata presa – si legge nell’ordinanza – per “garantire ai residenti del Comune di Cetara il raggiungimento dei luoghi di lavoro e studio” in concomitanza con la riapertura delle scuole. Al momento è autorizzato al transito un numero massimo di dieci corse giornaliere. “Al tavolo tecnico tenutosi ieri presso il Genio Civile ho chiesto con forza che venisse garantito il trasporto pubblico per gli studenti ed i lavoratori, assumendomi tutte le responsabilità del caso, al fine di non creare ulteriori disagi ai cittadini di Cetara ed Erchie. A partire, infatti, da domano 4 gennaio 2020 saranno attivate dalla Sita sud 10 corse. Dal 7 gennaio ci saranno ulteriori 4 corse negli orari di punta” fa sapere il primo cittadino".