Camerota, Sp 66 chiusa: Scarpitta ottiene il ripristino della postazione del 118

Dopo la chiusura della strada provinciale 66, meglio nota come Ciglioto, che collega la frazione Licusati del Comune di Camerota con la strada regionale 562 ‘Mingardina’, il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta ha chiesto il ripristino della postazione del 118 situata sul porto yuristico di Marina di Camerota. “A causa della frana che ha causato la chiusura della provinciale 66, i tempi di assistenza e di pronto soccorso si allungano notevolmente con maggiore pericolo per l’incolumità e la salute degli abitanti del Comune di Camerota “ ha dichiarato il primo cittadino.

E così in tempi record l’Amministrazione Comunale ha ottenuto il ripristino del servizio del 118 almeno fin quando la provinciale 66 non sarà riaperta. Soddisfatto Scarpitta: “A nome di tutta l’Amministrazione, il sindaco ringrazia il dottor Di Fluri, il dottor Montello e il dottor Violante per aver concesso l’autorizzazione e per il grande senso di responsabilità dimostrato”.