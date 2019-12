Frana a Cetara: residenti isolati, diverse famiglie non possono rientrare a casa

Una vera Apocalisse, in Costiera Amalfitana, sabato, a causa del maltempo. Oltre alle frane e agli smottamenti a Maiori, Praiano, Positano, Ravello e nel resto della provincia, un altro gravissimo cedimento si è verificato a Cetara, nei pressi dell'hotel Cetus. Un intero terrazzamento è franato sulla Statale Amalfitana: la fitta colata di fango e detriti ha sfondato anche il parapetto. Impossibile, per i soccorritori, creare un varco per consentire ai residenti del luogo interessato alla frana, di far rientro nelle proprie abitazioni oggi.

Parla il sindaco di Vietri, Giovanni De Simone

In considerazione degli smottamenti che hanno interessato il Comune di Cetara e l'ultima frana che ha interessato la Sp Amalfitana nel tratto di collegamento Vietri - Cetara con possibile chiusura al transito delle auto, abbiamo allestito un centro di accoglienza presso le scuole medie di Piazza Matteotti di Vietri sul Mare a favore dei residenti di Cetara che non potranno raggiungere il proprio Comune e abitazioni nelle prossime ore.



L'isolamento

Chi, al momento dello smottamento, si trovava fuori casa, dunque, non potrà farvi ritorno per questa notte, mentre i cittadini di Cetara che non erano usciti dalle loro abitazioni, resteranno, in ogni caso, isolati tra due frane, con tutti i rischi e i disservizi che ne conseguono, auspicando non subentrino situazioni di emergenza che risulterebbero decisamente complesse da gestire. Interrotta, dunque, la Statale 163. Come riporta Il Vescovado, inotre, sono rimasti isolati, per diverse ore, circa 200 invitati di un banchetto nuziale che era in corso di svolgimento all'hotel Cetus. In tempi record, il tratto è stato ripulito e i malcapitati sono stati "liberati".

L'avviso del Comune di Cetara