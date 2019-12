Frana a Cetara, disposto il senso unico alternato sull'"Amalfitana": i disagi

Dopo la frana verificatasi, lo scorso 28 novembre, in corrispondenza del km 45,010 della strada statale 163 “Amalfitana”, il Comune di Cetara ha chiesto all’ Anas di disporre limitazioni al transito veicolare per consentire all’impresa di svolgere le ispezioni e la messa in sicurezza della carreggiata.

I disagi

In particolare, nel tratto compreso tra il km 44,950 ed il km 45,050, è stato istituito il senso unico alternato della circolazione, regolato da impianto semaforico, che sarà in vigore fino alle 17:30 del 20 dicembre. Inoltre, lungo la strada, in concomitanza dello svolgimento dei lavori, sarà attiva la chiusura al transito nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 13 e tra le 14:30 e le 17:30 (esclusi i giorni festivi e prefestivi). Il percorso alternativo consigliato è costituito dalla strada provinciale 2, itinerario Maiori – Valico di Chiunzi e viceversa.