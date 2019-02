Frana sulla strada provinciale "Teggiano-Polla", partono i lavori: i disagi

Disagi per gli automobilisti del Vallo di Diano. Oggi, infatti, è stata chiusa alla circolazione veicolare la strada provinciale “Teggiano-Polla” per consentire i lavori di messa in sicurezza e manutenzione.

I lavori

L’intervento si è reso necessario a causa della frana verificatasi nei giorni scorsi a causa del maltempo. Sul posto i tecnici della Provincia, delle amministrazioni comunali e gli operai di una ditta privata addetta ai lavori che potrebbero terminare nella giornata di domani.