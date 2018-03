In Costiera c'è la frana: bloccato il corteo funebre

Rabbia e proteste stamattina ad Atrani, durante il transito di una bara. Il corteo funebre è stato bloccato dalla frana che ha spaccato in due la Costiera Amalfitana. E' stato necessario portare il feretro a spalla. La Statale 163 Amalfitana, tra Castiglione e Atrani, è chiusa per pericolo caduta massi. I lavori di messa in sicurezza proseguono ma nel frattempo la popolazione è esasperata. Ieri un uomo con infarto in atto ha dovuto percorrere cinquanta metri a piedi: la soluzione estrema e rischiosa era l'unico modo per raggiungere l'ambulanza che avrebbe dovuto trasportarlo in ospedale.