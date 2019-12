Conclusi i lavori di messa in sicurezza sulla SS 163: riaperte le strade a Positano e Cetara

Conclusi, i lavori di messa in sicurezza delle ripe, effettuati dai Comuni e dalla Regione Campania, in qualità di enti competenti: è stata ripristinata la normale circolazione lungo la strada statale 163 “Amalfitana” in corrispondenza del km 16,500, a Positano, e del km 45,010 a Cetara.

Il senso unico alternato

Intanto, permane il senso unico alternato della circolazione, regolato da impianto semaforico, in corrispondenza del km 38,000, in zona Cavallo Morto, a Maiori. È confermata, poi, la chiusura della statale nel tratto compreso tra il km 39,350 ed il km 40,050, a Maiori, necessaria a seguito della frana di venerdì 13 dicembre.

I lavori

L'Anas ha provveduto ad affidare i lavori di ripristino del piano viabile, a cui si potrà dar seguito compatibilmente con i lavori di messa in sicurezza delle ripe e dei costoni rocciosi, attualmente in corso a cura della Regione.

La nota dell'Anas