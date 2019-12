Maltempo, cadono grossi massi sulla strata statale 163 Amalfitana

Nuovo smottamento in Costiera Amalfitana: a causa delle forti piogge delle scorse ore, nel pomeriggio, grossi massi sono franati sulla Statale 163 Amalfitana al chilometro 40, all'altezza del restringimento obbligato dal vasto incendio dell’agosto scorso.

Il fatto

I massi, con residui franosi e alcuni alberi, hanno invaso la carreggiata tanto da non consentirne l’attraversamento. Come riporta Il Vescovado, tuttavia, non vi sarebbero veicoli o persone coinvolti.