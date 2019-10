Cronaca Maiori / Strada Statale Amalfitana

Frana a Maiori, l'Anas chiude la Statale Amalfitana: confermati i traghetti

I lavori per la messa in sicurezza non sono ancora iniziati. Da stasera, dunque, l’unico varco d’accesso a Maiori è dal Valico di Chiunzi attraverso la Strada Provinciale 2