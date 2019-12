Maltempo e disagi, nuova frana tra Praiano e Positano

Non c'è pace per la Costiera Amalfitana: dopo la frana di Capo d’Orso, il maltempo arreca nuovi danni alla Statale 163 Amalfitana. Come riporta Il Vescovado, nella notte tra il 19 e 20 dicembre, infatti, è franato un tratto della carreggiata al chilometro 19,400 tra i comuni di Praiano e Positano. Il fatto si è verificato a circa un centinaio di metri dalla villetta sottostate la sede stradale, su cui nel pomeriggio di giovedì si era abbattuta una quercia, rimossa venerdì.

Il provvedimento

Per fortuna sul tratto di strada interessato non transitavano veicoli in quel momento. A cedere, il parapetto e parte del muro di contenimento per una lunghezza di circa 4 metri: è scattato, così, il restringimento della carreggiata per circa 8 metri, mediante l'istallazione di newjersey in calcestruzzo e ora il tratto è regolato da impianto semaforico. Code e caos.