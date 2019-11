Maltempo e disagi: frana a Montesano sulla Marcellana

Non si arresta l'ondata di maltempo e proseguono i disagi in provincia. Dopo la frana verificatasi a Camerota, ancora problemi in provincia di Salerno, stavolta nel Vallo di Diano.

I soccorsi

Problemi a Montesano sulla Marcellana, in località Magorno, sulla strada provinciale 276 che unisce il Comune con Tardiano. La carreggiata è stata invasa da detriti, pezzi di roccia e rami di alberi. Entrambe le Strade Provinciali, anche la ex SS 103, sono dunque state interdette al traffico. Viabilità in tilt