Frana tra Coperchia e Capezzano, iniziano i lavori: spuntano due tubi fognari

Sono iniziate questa mattina, su indicazione dei tecnici incaricati e dell’Ufficio Tecnico Comunale di Pellezzano, le opere di spianatura dell’intero costone montuoso interessato dalla frana sulla Strada Provinciale 27 nel tratto tra Coperchia e Capezzano.

I dettagli

I lavori proseguono a ritmo sostenuto, grazie all’utilizzo di falciatrici di grossa portata da parte di ditta specializzata, con l’aiuto della Protezione Civile Sana Maria delle Grazie. In alcuni casi, però, si sono rese necessarie delle interruzioni a causa della presenza di materiali edili e di risulta sversati da incivili nel corso degli anni, e nascosti dalla fitta vegetazione. Il caso più emblematico, quanto triste, è dato dal rinvenimento di due grossi tubi fognari. Terminate le operazioni di sfalcio dell’erba e rimozione degli alberi secchi e pericolanti, per i tecnici incaricati sarà possibile prendere visione effettiva dello stato della parete, e pianificare gli eventuali interventi da realizzare con i relativi tempi per la messa in sicurezza.

La viabilità

Inoltre, nella giornata di domani, vi sarà un vertice in Provincia con l’obiettivo di prorogare fino al ripristino della viabilità, le navette sostitutive adottate per le linee di trasporto numero 22 e numero 23 da Capezzano a Fratte, al momento garantite da Busitalia fino a giovedi 7 Febbraio (compreso). “L’impegno dell’Amministrazione – si legge in una nota - è massimo su ogni fronte, al fine di minimizzare gli inevitabili disagi dovuti ad uno stato di effettiva emergenza, e per porvi fine quanto prima”.