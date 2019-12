Frana in Costiera Amalfitana, riapre la SS163 a Cetara

La Costiera Amalfitana prova a tornare alla normalità. E’ stata riaperta, seppur in modo parziale, il tratto della Strada Statale 163 Amalfitana all’altezza dell’Hotel Cetus ricadente nel comune di Cetara. In quell’area, infatti, lo scorso 21 dicembre, si è verificata una frana che ha di fatto diviso la Divina in due parti provocando numerosi disagi alla circolazione veicolare.

La viabilità

I lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, però, hanno consentito nelle ultime ore di riaprire l’arteria stradale attivando il senso unico alternato regolamentato dai semafori. Resta ancora critica, invece, la situazione in località Vettica di Amalfi, dove, due giorni fa, il terreno di un terrazzamento ha invaso completamente la carreggiata sottostante.

Gallery