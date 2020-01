Frane, lunedì riapre la SS163 Amalfitana: l'annuncio di De Luca

Lunedì prossimo (13 gennaio 2020) riaprirà ufficialmente al traffico la Strada Statale 163 Amalfitana tra i comuni di Vietri sul Mare e Positano. Ad annunciarlo, sul suo profilo Facebook, è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

L’annuncio

Il tratto stradale era stato chiuso a causa delle frane, provocate dal maltempo, verificatesi meno di 20 giorni fa. De Luca, che nei giorni scorsi è stato duramente criticato dal centrodestra in materia di dissesto idrogeologico, rivendica il suo operato: "Il lavoro congiunto tra la Protezione Civile, Anas, Comuni e la Regione Campania, che ha messo a disposizione subito 8 milioni di euro per l'emergenza, prosegue senza sosta insieme agli altri enti locali per il pieno ritorno tornare alla normalità in tutte le la aree colpite dalle alluvioni del 21 e 22 dicembre scorso: dalla Costiera Amalfitana alla Valle Caudina. E' del tutto evidente che adesso occorre l'intervento del Governo per l'impegno finanziario necessario alla realizzazione di interventi strutturali. La Regione c’è e fa fino in fondo la sua parte" conclude il governatore.