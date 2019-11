Danni maltempo: frana in via Moscato a Salerno, cornicione pericolante a Pontecagnano

Frana, questa sera, in città, in via Demetrio Moscato, all'altezza del distributore di carburante: ha ceduto, infatti, parte del costone roccioso, a causa del maltempo. Fortunatamente, nessun ferito. Sul posto, la polizia municipale per la deviazione del traffico e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

La caduta di calcinacci

Intanto, a Pontecagnano Faiano, i vigili del Fuoco hanno rimosso il cornicione pericolante di un balcone, nei pressi di Corso Italia. Sempre stasera, un episodio simile, come è noto, si è verificato a Salerno, dove sono caduti dei calcinacci da un palazzo sito sul Corso Vittorio Emanuele.