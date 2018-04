Frana sulla strada tra Stio e Moio della Civitella: accertamenti in corso

Tensione nella serata di ieri, sulla ex SR488: una frana, infatti, è stata registrata tra i Comuni di Stio e Moio della Civitella. Pezzi di roccia si sono staccati dal costone, finendo in strada.

Il dramma sfiorato

Un’auto che stava transitando proprio in quel momento è stata colpita per fortuna solo di striscio, ma è stata comunque danneggiata. Del caso sono stati informati i tecnici della Provincia di Salerno e dei Comuni interessati. Accertamenti in corso.