Frana tra Capezzano e Coperchia: riaperto il tratto di strada, installato l'“Early Warning”

Nuovamente percorribile, la Strada Provinciale 27, chiusa negli scorsi giorni a seguito della frana avvenuta tra Capezzano e Coperchia. "Benchè il Comune si sia incolpevolmente trovato ad affrontare un distaccamento di terreno da fondi privati su strada Provinciale, immediatamente si è provveduto ad incaricare un team di geologi ed ingegneri al fine di vagliare la possibilità di riaprire la strada nel minor tempo tecnicamente possibile. - ha detto il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra - Sin dall’inizio, l’obiettivo dell’Ente è stato quello di ridimensionare, per quanto possibile, l’inevitabile disagio della Cittadinanza e le ripercussioni sulle attività commerciali".

I servizi

Sono stati, dunque, immediatamente predisposti il servizio navetta sostituivo di Busitalia, per sopperire all’impossibilità di transito delle linee n.22 e n.23 nel tratto in questione, e per continuare a garantire l’interconnessione tra le frazioni, oltre che i collegamenti da/con Salerno e Baronissi, nonchè il taglio dell’erba e bonifica del fronte da cui si è originato l’evento franoso, al fine di ridurre la magnitudo di un eventuale ed ulteriore rischio e la notifica a tutti i privati coinvolti, al fine di provvedere alle necessarie opere strutturali di messa in sicurezza delle relative proprietà.

L'avviso del Comune e il monitoraggio