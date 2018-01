Frana a Maiori, chiusa la strada per Tramonti: i disagi

Caos in Costiera Amalfitana a causa di una frana che sta creando non pochi disagi alla circolazione veicolare. La frana, in particolare, si è verificata sulla strada provinciale 2 che collega Maiori con Tramonti e il Valico di Chiunzi.

I disagi

La scorsa notte, in località Vecite a Maiori, un masso di grosse dimensioni si è staccato dal costone roccioso finendo sulla carreggiata, dove, a sua volta, si è frantumato in diverse parti. I due massi più grandi si sono posizionati il primo di lato alla corsia in direzione Maiori e l’altro poco dopo. Fortunatamente, in quel momento, la strada non era attraversata da veicoli. Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno momentaneamente sospeso la circolazione veicolare.