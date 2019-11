Maltempo a Pellezzano, frana in via Fiore: residenti isolati

Paura, nel pomeriggio di oggi, in località Coperchia a Pellezzano, dove una piccola frana ha invaso la carreggiata in via Gennaro Fiore. L’ingente quantità di terra, di fatto, ha paralizzato la circolazione veicolare. Sul posto sono giunti gli uomini della Protezione Civile di Santa Maria delle Grazie che stanno cercando, nonostante l’abbondante pioggia, di ripristinare la regolare viabilità.

Gli altri disagi

Intanto durante le attività di controllo del territorio programmate a seguito dell’allerta meteo di colore arancione, sono stati riscontrati due importanti guasti ai relativi impianti di pubblica illuminazione di Parco San Giovanni e Via Gigante, causati dal maltempo. I tecnici, a cui è stata prontamente inoltrata la segnalazione, interverranno non appena le condizioni meteo risulteranno essere meno proibitive e garantiranno gli standard minimi di sicurezza.