Frana il terreno in Viale dei Pioppi, la lettera degli abitanti al sindaco Napoli

Frana il terreno sotto la fondazione del fabbricato Casa con Vista Srl in Viale dei Pioppi a Salerno. Gli abitanti spaventati chiedono sicurezza, con una attenta verifica strutturale al fabbricato, che è stato costruito previa cementificazion e dell’intero lotto, che può aver modificato la consistenza del terreno sottostante.

La missiva

In una zona molto fragile, dove - scrivono gli abitanti - "già vi sono state tre rilevanti frane a distanza di poche decine di metri, di cui una avvenuta al numero 9, ovvero in continuità con il lotto Casa con Vista srl, che comportò rilevanti e urgenti lavori di consolidamento del lotto, sono segnali che non si possono trascurare". Poi entrano nei dettagli: "Si è consentito, in sostituzione di una villetta monofamiliare circondata da giardini, un fabbricato condominiale di 8 appartamenti con estensione sui confini del lotto, di cui già conosciamo la torre costruita a 1 metro dalla strada, la carenza di parcheggi, l’invasione della strada con la rampa di accesso, una altezza mai prima raggiunta, una volumetria impensabile su un lotto di 1000, ma ancora non immaginavamo una tale fragilità strutturale, di un fabbricato le cui 8 piscine devono ancora essere riempite". Di qui l'appello finale: "Caro Sindaco, conosciamo che è stata formalmente richiesta la verifica della conformità ai 3000 mc concessi, la preghiamo di aggiungere una accurata indagine strutturale che possa tranquillizzare gli abitanti, qui si gioca la vita delle persone, grazie".