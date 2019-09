Francesca beyouty Ragone al Paris fashion week

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dopo le esaltanti esperienze di New York, Londra e Milano, è arrivato il momento per Francesca Ragone, alias Beyouty, di chiudere nuovamente la valigia alla volta di un nuovo ed entusiasmante viaggio: si vola nella città dell’amore! Riflettori accesi sulla Paris Fashion Week, settimana della moda tra le più attese al mondo, dove il 25 settembre fino al 1° ottobre, la briosa lookmaker di Salerno, armata della sua valigetta di “beyoutezza”, curerà hair&makeup nel backstage delle sfilate, coronando il sogno di completare la sua personale “big four”. Beyouty, a un passo da un altro sogno che si realizza, sarà nuovamente nel team VOR Make Up affiancando la nota make-up artist Valeria Orlando con cui collabora dall'inizio della sua carriera. . Orgogliosa delle sue origini campane, Francesca ama viaggiare e portare nel mondo il suo messaggio di bellezza attraverso l’amore verso sé stessi, reduce dall’esperienza ormai consolidata come consulente d'immagine nell’ambito del percorso "Dedicati - Incontri per prendersi cura di sé", progetto promosso dall'associazione ACTO Onlus in diversi ospedali dell’Italia. . L’attenzione verso il mondo della moda è da sempre una delle sue più grandi passioni, attraverso la ricerca costante di nuovi sguardi da impreziosire insieme alla cura dei dettagli per creare un’immagine di bellezza che possa essere sempre in sintonia con il proprio essere. La settimana della moda nella città di Parigi, inaugurata con la prima sfilata nel 1973 messa a punto dalla Federazione della Moda Francese, aprirà i battenti agli esperti del settore di tutto il mondo il 25 settembre nel cuore di Parigi dopo la presentazione della collezione autunno/inverno nel ricordo dell’eclettico stilista scomparso lo scorso febbraio Karl Lagerfeld. Saranno il giallo, l’ arancio e l’azzurro i colori sgargianti di tendenza nelle collezioni primavera/estate 2020, attraversando le sfumature del cielo di tramonti estivi, tra stampe animalier e lo scintillio delle pailettes con le spalline d'ispirazione anni 80 per un ritorno al vintage con stampe, ricami e texture dal profumo retrò.