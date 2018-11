"Francesca Mancuso" e " Roberta Migliorati": i premi organizzati dall'associazione Angela Serra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L'Associazione Angela Serra organizza la XIV edizione del Premio alla Ricerca Scientifica "Francesca Mancuso" e la IV edizione del Premio all'impegno Socio Sanitario " Roberta Migliorati". Ogni anno il Comitato Scientifico dell’Angela Serra di Salerno designa due candidati per l’assegnazione del Premio alla Ricerca Scientifica e quello all’Impegno Sanitario/Sociale in Campo Oncologico.

Il Premio Mancuso viene assegnato a medici e ricercatori che hanno raggiunto punte di eccellenza nello studio delle patologie oncologiche o nella divulgazioni di tematiche medico scientifiche, mentre il Premio Migliorati va a professionisti di vario settore che si siano contraddistinti per impegno in attività sociali, di ricerca, divulgazione nel settore oncologico. A conclusione della manifestazione ci sarà una cena di beneficenza per Raccolta fondi. La cena sarà curata dagli chef e allievi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento. Il dessert sarà a cura del Giardino dei Golosi.