Francesca Romana Memoli conclude il mandato come presidente Asils "Pronta a nuove sfide internazionali"

SALERNO: Si è tenuta a Salerno il 22 Febbraio 2019, presso l'Accademia Italiana, l'assemblea annuale dell'Asils (Associazione delle Scuole di Italiano come Lingua Seconda) che include le 43 scuole di lingua italiana in Italia più rappresentative. Tanti i temi trattati con gli associati, diretti da Francesca Romana Memoli, Presidente Nazionale e di tutto il Consiglio Direttivo, che in questa occasione sono stati chiamati anche all’elezione del nuovo presidente e consiglio direttivo . Dopo otto anni consecutivi Francesca Romana Memoli, conclude con orgoglio e commozione il suo quarto e ultimo mandato, volendo ospitare proprio a Salerno la sua ultima assemblea da Presidente . L'importanza dell’evento è stata suggellata dalla presenza di Vincenzo Napoli Sindaco di Salerno, intervenuto per portare il suo saluto di benvenuto a tutti i più importanti direttori d'Italia. Da sempre il primo cittadino e l’amministrazione comunale sono vicini all’attività di rappresentanza e promozione del territorio di Francesca Romana Memoli, tanto da rinnovarle la nomina di rappresentante ufficiale della promozione territoriale nel mondo. “Per me è stato un vero orgoglio essere la prima donna del Sud a rivestire la carica di presidente nazionale per 8 anni. In questi anni, grazie al supporto dei membri associati, l’Asils è cresciuta tanto ed ha messo ottime basi per essere un interlocutore costruttivo con le Istituzioni italiane ed internazionali per essere competitivi con gli altri Paesi Europei” – queste le parole della Direttrice Francesca Romana Memoli, che lascia la presidenza Asils, per dedicarsi a nuovi progetti di carattere nazionale ed internazionale, portando sempre alto il nome di Salerno e delle sue eccellenze culturali.