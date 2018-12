Striscioni e cori Granata per il 18esimo compleanno di Francesco: in un momento "buio", la festa tra i tifosi

Il cuore dei Granata è grande e forte, come è grande e forte il legame tra i tifosi. In un clima non idilliaco per la Salernitana, infatti, non mancano momenti di festa tra gli appassionati: l'occasione è il 18esimo compleanno di Francesco Greco, tifosissimo sempre presente allo stadio per sostenere la squadra del cuore.

La curiosità

Oggi, al B-Side, Francesco festeggerà il suo compleanno insieme agli amici, tra cui l'acchiappavip Francesco Caterina, e agli ultras, con un party a tema, con tanto di striscioni e cori per la Salernitana. Sorrisi e gioia per i Granata, dunque, grazie alla 18esima candelina spenta da Francesco, in un momento non certo felice per la squadra. Tanta curiosità.