Maltempo: il salernitano "frana" da tutte le parti, disagi in Cilento e in Costiera

Frane ed acqua da ogni parte, nel nostro territorio, a causa del maltempo delle ultime ore. E' stata riaperta al traffico, via Paradiso di Pastena, a Salerno, chiusa ieri, a causa degli smottamenti provocati dal maltempo. A seguito di un intervento mirato, dunque, la zona è stata rimessa in sicurezza.

Il Cilento

Nuova frana, invece, lungo la SP184 ad Agropoli, nel tratto che collega la Baia di Trentova con l’area portuale ed il centro cittadino. Fortunatamente, nessuno si è trovato a percorrere il tratto di strada nel momento della caduta dei massi dal costone roccioso adiacente alla carreggiata.

La Costiera

Resta chiuso, intanto, il tratto di strada a Capo d'Orso, teatro della frana di ieri: la valutazione per la messa in sicurezza dovrà proseguire domani, per cui non si conoscono ancora tempi certi per la riapertura dell'arteria. Sulla questione delle frane in Costiera, intanto, interviene anche l'Abbac.

La lettera di Agostino Ingenito (Abbac) al presidente della Commissione Italiana Unesco, Franco Bernabè: