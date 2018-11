Soccorsi a rilento, ambulanza bloccata in città: le scene della vergogna

Tensione in via Buonservizi, a Fratte. Auto in doppia fila hanno creato intralcio alla circolazione di un'ambulanza. L'autista del mezzo di soccorso ha dovuto attendere svariati minuti prima di proseguire la propria marcia, a sirene spiegate. Ne ha dato notizia il quotidiano la Città, oggi in edicola.

La denuncia

In passato, i residenti avevano già segnalato disagi e traffico paralizzato. Era stata avanzata l'ipotesi di installare paletti dissuasori per scoraggiare gli automobilisti indisciplinati. Non è bastato né è servito da monito il dramma vissuto in via Monti - è trascorso quasi un anno - con l'ambulanza bloccata nel traffico e una donna che moriva, in attesa dei soccorsi. I cittadini chiedono all'amministrazione comunale di intervenire immediatamente con pesantissime sanzioni.