Fratte, incendiata l'auto di un pregiudicato: si indaga

L’auto (Smart) di un pregiudicato è stata incendiata, venerdì notte, in viale dei Normanni nel quartiere Fratte a Salerno. Soltanto che le fiamme hanno coinvolto anche altre due vetture e una parte della vegetazione circostante. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco che, in poco tempo, sono riusciti a far tornare la situazione alla normalità.

Le indagini

Su quanto accaduto indagano i carabinieri che stanno cercando di capire quale sia il movente del gesto e di risalire all’identità degli autori. Finora non sarebbe stata trovata alcuna traccia che potrebbe essere utile agli accertamenti in corso.