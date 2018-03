Fratte, ragazzino picchiato da una decina di coetanei sui binari

Momenti di tensione, nel tardo pomeriggio di ieri, nel quartiere Fratte dove – ci segnala un nostro lettore – un ragazzino è stato brutalmente aggredito da una decina di coetanei sui binari del passaggio a livello situato nei pressi della villa comunale.

Il caso

Il giovane è stato picchiato con ombrelli e mazze di legno per motivi sconosciuti. Uno degli automobilisti di passaggio ha allertato le forze dell’ordine. Fortunatamente le sbarre erano alzate e quindi non era previsto l'arrivo del treno. Altrimenti l'aggressione poteva finire in tragedia.