Maltempo, danni in città: famiglie isolate a Fratte, alberi caduti a Torrione

Il maltempo provoca danni non solo in Cilento e in Costiera Amalfitana, dove si registrano frane a Ravello ed a Maiori. Si moltiplicano gli interventi dei vigili del fuoco anche nel capoluogo: la pioggia battente e le forti raffiche di vento delle ultime ore hanno provocato disagi in varie zone di Salerno.

Fratte e Torrione

A Fratte ci sono alcune famiglie isolate. Lettori ci segnalano anche case e strade al buio. Le forti raffiche di vento hanno spinto i vigiili del fuoco a mettere in sicurezza anche alcuni alberi e giardini a Torrione dove, nei giardini de La Carnale, gli arbusti sono caduti sulle luminarie.