Estate 2018, il Frecciarossa torna nel Cilento: ecco orari, fermate e tariffe

Il Frecciarossa 9591 torna a fare tappa nel Cilento in vista della stagione estiva. Ma quest’anno, nel tragitto, si aggiungerà una nuova destinazione: la stazione di Centola-Palinuro-Marina di Camerota.

Le informazioni

Un grandissimo risultato per le due località turistiche della provincia sud di Salerno. Sul sito web di Trenitalia si possono prenotare i biglietti del treno ad Alta Velocità che parte da Milano Centrale e in sei ore e mezza arriva proprio nella stazione Centola-Palinuro-Marina di Camerota facendo fermate anche ad Agropoli-Castellabate e Vallo della Lucania e Sapri (capolinea). Il servizio entrerà in vigore dal 15 giugno 2018. Il venerdì, il sabato e la domenica, dunque, sarà possibile raggiungere o partire dalla stazione di Centola-Palinuro-Marina di Camerota con il treno superveloce.

Gli orari

La partenza da Milano Centrale sarà alle 7.30. Fermate a Bologna Centrale (8.25), Firenze Santa Maria Novella (9.08), Roma Tiburtina (10.29), Roma Termini (10.53), Napoli Centrale (12.20), Salerno (12.58), Agropoli-Castellabate (13.24), Vallo della Lucania-Castelnuovo (13.38), Centola-Palinuro-Marina di Camerota (13.56), Sapri (14.04). Il viaggio durerà complessivamente poco meno di 7 ore. Il ritorno è alle 14.52 da Sapri e Arrivo a Milano Centrale alle 21.45. I prezzi partono da 49.90 euro.

Il commento

Esulta il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scapitta: