Frecciarossa per il Cilento, corse prolungate: accordo Regione-Trenitalia

Il treno Frecciarossa potrebbe arrivare nel Cilento anche durante l’autunno e in primavera (probabilmente da aprile ad ottobre), non soltanto nel corso della stagione estiva. La Regione Campania, in accordo con i vertici di Trenitalia, è pronta a stanziare circa 1 milione di euro per il prolungamento del servizio di trasporto. Una decisione che ha l’obiettivo di degestionalizzare il turismo sul territorio situato nella zona sud della provincia di Salerno.

L'annuncio

A confermarlo è il consigliere regionale Luca Cascone: “In questa direzione, lo step successivo - spiega - è valutare e cercare di adottare la sintesi operativa recentemente proposta dai sindaci di Pisciotta, Centola e Camerota sulla programmazione delle fermate proprio per mettere a frutto l’iniziativa di Regione e di Trenitalia volta ad agevolare i flussi turistici del Cilento. Per sua definizione un treno alta velocità resta tale se non effettua troppe fermate, ma faremo il possibile per accogliere l’istanza che suggerisce di programmare in almeno un giorno del weekend una fermata nel comune di Pisciotta, l’unico non toccato dalla Frecciarossa. Un ulteriore impegno che stiamo perseguendo”.