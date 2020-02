Frecciarossa deragliato a Lodi, rimborso biglietti per i pendolari diretti a Salerno

Dopo l'incidente verificatosi sulla linea Alta Velocità nei pressi di Lodi, i clienti in possesso di biglietti per i treni Frecciarossa e Frecciargento della dorsale da Torino a Salerno (comprese le tratte parziali) e della direttrice Adriatica verso Milano, possono richiedere il rimborso integrale per rinuncia al viaggio, indipendentemente dall’avvenuta soppressione del treno.

L'annuncio

Il rimborso integrale può essere richiesto presso le biglietterie di Trenitalia o compilando la richiesta online. Questa opportunità sarà valida fino a quando – comunicano da Trenitalia - fino a quando la linea non verrà ripristinata o comunque fino a nuove comunicazioni.