Tumore al seno, torna per l’ottava edizione di “Frecciarossa, la prevenzione viaggia in treno”

Ad ottobre, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, torna per l’ottava edizione “Frecciarossa, la prevenzione viaggia in treno”, la campagna di sensibilizzazione su prevenzione e salute al femminile promossa dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dall’Associazione Incontra Donna Onlus, patrocinata dal Ministero della Salute.

Le informazioni

Da martedì 2 ottobre a mercoledì 31 ottobre, a bordo di alcune Frecce, regionali ed intercity, e nei FrecciaLounge, SalaFreccia e FrecciaClub saranno presenti medici specializzati a disposizione delle viaggiatrici per consulenze, visite gratuite al seno e consigli sulla prevenzione. Anche l’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno partecipa all’importante iniziativa di prevenzione: nei giorni 2, 4 e 5 ottobre, infatti, presso il Freccia Club della Stazione Ferroviaria di Salerno, unico punto in Campania, la dottoressa Clementina Savastano (responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Oncologia), insieme ad altri colleghi del Ruggi, sarà a disposizione per consulenze oncologiche e consigli sulla prevenzione. L’iniziativa vuole promuovere la cultura di corretti stili di vita per combattere il tumore al seno e il virus del papilloma partendo dalla giusta prevenzione anche l’assistenza a bordo treno e la corretta informazione rivolta alle viaggiatrici.