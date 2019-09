"Fridays for future", studenti in corteo a Salerno per difendere il clima

E’ in programma per oggi il terzo sciopero globale per il clima: gli studenti, anche a Salerno, stanno iniziando a scendere in piazza per il primo degli appuntamenti del gruppo di attivisti Fridays for future dell'anno scolastico. Gli eventi a sostegno dell'impegno contro il cambiamento climatico sono iniziati il 20 settembre, in occasione dell'apertura della Week For Future, e termineranno oggi.

A Salerno

Il corteo partirà da Piazza Sedile di Portanova, attraverserà tutto il lungomare Trieste fino a giungere sulla spiaggia di Santa Teresa dove ci saranno diversi interventi. La mobilitazione è stata avallata anche del Ministro Fioramonti che ha chiesto alle scuole di giustificare l'assenza e di non contare le ore perse dagli studenti ai fini del limite massimo delle assenze a scuola