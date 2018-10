Frode all'Erario, sequestro per 1,2 milioni di euro: nei guai concessionaria cilentana

E' stato eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, su disposizione della Procura della Repubblica di Lagonegro: la Guardia di Finanza di Salerno, come disposto dal Gip, ha messo in atto il provvedimento nei confronti di una società operante nel commercio di veicoli. Sei le persone coinvolte, indagate per aver frodato l’erario.

Le indagini

Grazie ad accurate indagini, sono state riscontrate irregolarità nell’applicazione dell’IVA sull’acquisto degli autoveicoli di provenienza intracomunitaria da parte di una concessionaria del Cilento, con il coinvolgimento di due funzionari dell’Agenzia dell’Entrate. I rappresentanti della concessionaria avevano presentato all’ufficio finanziario fatture artefatte relative all’acquisto di 156 vetture dall’estero nelle quali veniva falsamente attestato il pagamento dell’IVA nel paese d’origine. Ricevute tali fatture, i due funzionari facevano risultare al sistema un pagamento congruo, eludendo il meccanismo di incrocio dei dati fiscali con quelli della Motorizzazione Civile.

Il sequestro

Tale sistema ha consentito di risparmiare oltre 1 milione di euro di tasse: è scattato, dunque, il sequestro disposto da parte del Gip a scopo preventivo dei beni nella disponibilità della società e degli indagati, per circa 1,2 milioni di euro. Sigilli a beni immobili nelle province di Salerno, Roma, Frosinone e Cosenza, nonché a quote societarie, auto e disponibilità su conti correnti.