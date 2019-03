Frode fiscale internazionale: 10 arresti e sequestro per oltre 1 milione, base nell'Agro

La Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura di Nocera Inferiore, ha eseguito dieci ordinanze di custodia cautelare personale ed un provvedimento di sequestro preventivo di beni per 1 milione e 600 mila euro, nei confronti di persone indagate, a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale internazionale.

I dettagli

Nelle prime ore della mattinata, i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Salerno, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, hanno eseguito nelle province di Salerno, Napoli, Benevento ed Avellino, dunque, le dieci ordinanze di custodia cautelare personale nei confronti di altrettanti soggetti indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale internazionale, realizzata nel settore della grande distribuzione di detersivi e prodotti per la casa. I reati contestati con la ‘Circostanza aggravante del reato transnazionale”: i finanzieri della 1° compagnia, coordinati dal comando gruppo di Salerno, hanno notificato tre ordinanze di custodia cautelare in carcere a C.L., D.S. (entrambi residenti a Mercato San Severino – SA) e D.G. (residente a San Michele di Serino – AV), considerati i promotori del sodalizio e gli ideatori del meccanismo evasivo di frode, mentre nei confronti di R.F. (residente a Baronissi – SA), F.M. (residente a Castellammare di Stabia – NA), A.P. (residente a Matino – LE) e B.R. (residente a Nocera Inferiore – SA), il Gip ha disposto i domiciliari. A carico di B.G., D.L. (entrambi residenti a Pagani – SA) e P.V. (residente a Fisciano – SA) è stata invece disposta la misura dell’obbligo di dimora nei Comuni di rispettiva residenza.

Il sequestro

E' stato pure emesso un provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente di tutti i beni riconducibili agli indagati, nonché alle società – italiane ed estere – coinvolte nella frode, per l’ammontare complessivo di 1.600.000 euro, corrispondente all’imposta evasa. Preziose, per gli accertamenti delle Fiamme Gialle di Salerno, sotto la direzione della Procura, leintercettazioni telefoniche e telematiche, nonché le mirate indagini finanziarie, nei confronti di undici persone e sei società, a vario titolo coinvolte nell’articolato sistema di frode, con riscontri effettuati presso numerose imprese che hanno intrattenuto rapporti commerciali in qualità di clienti o fornitori, in ambito nazionale e comunitario.

Il sistema

Smantellata, dunque, l’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale internazionale, nel commercio all’ingrosso di detersivi ed altri prodotti, posta in essere anche attraverso l’emissione, il rilascio e l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti da parte di società estere con sede in Inghilterra, Spagna, Lituania Romania e Bulgaria, utilizzate per l’acquisto – da produttori e fornitori comunitari – delle partite di merce destinate al mercato nazionale. Come se non bastasse, il sodalizio aveva poi creato, in Italia, una serie di società “cartiere” – intestate a prestanome – e “filtrofinterposte” comunque riconducibili al gruppo criminale che formalmente acquistavano i prodotti dalle società comunitarie e sulle quali è stato concentrato il debito d’imposta (l’Iva a debito sulle cessioni che non viene versata e che sostanzialmente viene a realizzare il risultato economico dell’evasione fiscale) derivante dalla successiva vendita ai clienti coinvolti nella filiera illecita. Questi ultimi, acquistando ad un prezzo di mercato inferiore, hanno potuto infatti praticare a loro volta prezzi di vendita finali più vantaggiosi, rispetto a quelli del mercato, attuare così una vera e propria concorrenza sleale nei confronti degli operatori onesti che invece acquistano ai prezzi normalmente praticati sul mercato, nonchè beneficiare dell’indebito credito Iva generato, grazie all’annotazione delle fatture soggettivamente inesistenti emesse dalle società cartiere.

Le analisi

L’esame della documentazione intercettata e l’analisi dei movimenti bancari, grazie alle indagini finanziarie condotte sugli innumerevoli conti correnti intestati alle società esistenti solo sulla carta, ai gestori di diritto e, soprattutto, di fatto delle imprese interposte, ha consentito di individuare e monitorare i flussi finanziari in entrata – ricevuti da clienti nazionali – ed in uscita – verso i fornitori comunitari. L’attenzione è stata rivolta, in particolare, sui conti di due delle società cartiere che fungevano da collettori dei proventi della frode. In questo modo, si è giunti all’individuazione delle società straniere intestatarie dei conti correnti sulle quali venivano immediatamente bonificati gli illeciti profitti, formalmente giustificati dalla documentazione a corredo delle transazioni commerciali simulatamente realizzate in Italia. E' tuttora in corso di esecuzione il sequestro di beni mobili e immobili, conti correnti e quote societarie riconducibili all’organizzazione, che aveva la sua base operativa nell’agro nocerino-sarnese.