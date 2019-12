Hacker rumeno ruba denaro ad una società informatica: denunciato

Un ragazzo rumeno di 18 anni è stato denunciato per fronde informatica e accesso abusivo ad un sistema informatico. L’indagine dei carabinieri di San Giovanni a Piro è scattata a seguito di alcune segnalazioni da parte dei gestori di una società di informatica del centro cilentano, che avevano riscontrato l’intromissione furtiva nei loro sistemi, mediante la quale, ignoti, modificando il numero di Iban di un creditore si erano riusciti ad appropriare di ben 4 mila euro.

I controlli

A questo punto i militari hanno voluto vederci chiaro. E così, ricostruendo le reti di contatto degli Ip che avevano autorizzato le transazioni in questione e le tracce informatiche, sono arrivati in Piemonte, individuando una base di hacheraggio tra le mura domestiche dal giovane rumeno. La società di informatica, chiaramente ignara di quanto stava accadendo, ha immediatamente messo in atto tutte le procedure per proteggere ulteriormente gli account dei suoi clienti. Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà. Continueranno le indagini da parte dei carabinieri per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone nella vicenda.