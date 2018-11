Frode fiscale, sequestro per 16 milioni: coinvolto anche un consulente di Sala Consilina

Nei guai, un consulente di Sala Consilina: anche il 70enne, C.L. le sue iniziali, è coinvolto nella vasta operazione portata avanti dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecco e dal personale della Squadra Mobile della Questura, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bergamo.

La scoperta

E' stato smascherato, infatti, un complesso schema fraudolento basato sull’utilizzo di crediti d’imposta, di fatto inesistenti, per compensare i debiti tributari e contributivi. Tra le 13 persone indagate, anche il 70enne del salernitano.

Il sistema

Nello scorso mese di maggio, era già stato arrestato il direttore dell’INPS di Sondrio, all’epoca dei fatti Direttore alla sede di Bergamo ed era stata accertata l'esistenza di un sodalizio composto anche da vari consulenti che hanno fornito ai propri clienti una vera e propria assistenza fiscale e previdenziale caratterizzata da una preordinata fraudolenza. Il meccanismo, attuato da oltre 50 imprese operanti sull’intero territorio nazionale, è stato messo in atto da un consulente di Treviglio che, con l’aiuto di altri professionisti e collaboratori, ha organizzato una vera e propria associazione a delinquere per compensare, tramite i modelli F24, debiti tributari e previdenziali con crediti inesistenti. In alcuni casi, addirittura, i crediti fittizi utilizzati in compensazione risultavano riferibili ad anni d’imposta antecedenti la costituzione stessa delle presunte società titolari.

Il sequestro

E' scattato, dunque, un sequestro per equivalente finalizzato alla confisca fino alla concorrenza di 16 milioni di euro, emesso dal GIP del Tribunale di Bergamo, che ha permesso di sequestrare liquidità presenti su numerosi rapporti bancari, quote societarie, denaro contante e 22 automezzi di lusso. Sigilli anche a 15 immobili tra cui un’abitazione di proprietà di C.L. sita a Sala Consilina, orologi e quadri di valore.