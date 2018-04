Frodi, sequestrati 786mila litri di alcool non idonei al consumo

I carabinieri del Comando per la Tutela Agroalimentare hanno sequestrato 800 mila litri di alcool non idoneo al consumo umano che stava per essere messo in vendita, per un valore complessivo di oltre 22 milioni di euro.

Il blitz

L’operazione è stata svolta dal Reparto di Salerno insieme all’Agenzia delle Dogane di Napoli 2, Salerno e Caserta ed ha portato al sequestro dell’intero stabilimento, essendo privo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia). Sono stati sequestrati in via preventiva altri 13 mila litri di prodotti e infusi a base di alcool, contenenti sostanze nocive per un valore commerciale di 250 mila euro. I militari dell’Arma, quindi, hanno denunciato una persona alla magistratura per frode in commercio di sostanze nocive.