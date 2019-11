Custodiva 7 fucili e 1400 cartucce: uomo denunciato in Cilento

I carabinieri della Stazione di Torchiara hanno denunciato un 50enne di Prignano Cilento per detenzione illecita di armi e omessa custodia. A suo carico è stata inoltrata la proposta per il ritiro del porto d’armi.

I controlli

L’uomo, trovato in forte stato di ebrezza presso in un bar, è stato sanzionato. Nella sua sono state ritrovate oltre 1400 munizioni di vario calibro mai denunciate, incustodite e appoggiate sul camino e su un mobile della cucina. Stessa procedura per le armi, sette fucili in totale, di cui uno appoggiato vicino alle munizioni. Lo scrive ondanews.