Sorpresi con fucile e munizioni illegali: due denunce nel Golfo di Policastro

Sono continuanti, anche lo scorso weekend, i controlli dei carabinieri della Stazione di Sapri lungo le strade del Golfo di Policastro.

I controlli

Due uomini sono stati denunciati per possesso illecito di armi e munizioni. Si tratta di un 59enne originario di Santa Marina, L.P le sue iniziali, che è stato sorpreso con un fucile marca Franchi illegalmente detenuto, e di un 55enne, L.F., residente nella frazione di Policastro Bussentino, trovato in possesso di munizionamento sempre illegalmente detenuto. Nel corso delle operazioni, inoltre, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato anche quattro automobili per violazioni al codice della strada tra cui la mancata copertura assicurativa, mentre hanno segnalato alla Prefettura cinque giovani per il possesso di marijuana.